Манчестер Юнайтед предложил €107 млн за защитника

Как сообщает FourFourTwo, английский клуб предложил за игрока 107 млн евро, но президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ответил отказом.
"Мы можем выращивать у себя лучших игроков мира, а затем сохранять их в команде. Когда тебе "Манчестер Юнайтед" предлагает 107 миллионов евро за Кулибали, это кое-что означает. Раньше за защитника не предлагали таких денег. А это значит, что он лучший в мире", - сказал Де Лаурентис.
В этом сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи.