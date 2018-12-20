Манчестер Юнайтед предложил €107 млн за защитника

Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" предпринял очередную попытку заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как сообщает FourFourTwo, английский клуб предложил за игрока 107 млн евро, но президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ответил отказом.

"Мы можем выращивать у себя лучших игроков мира, а затем сохранять их в команде. Когда тебе "Манчестер Юнайтед" предлагает 107 миллионов евро за Кулибали, это кое-что означает. Раньше за защитника не предлагали таких денег. А это значит, что он лучший в мире", - сказал Де Лаурентис.

В этом сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи.