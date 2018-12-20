Шахтер - Айнтрахт: в Харькове начали подготовку к матчу Лиги Европы

Новости спорта: Газон ОСК Металлист накрыли пленкой и стремятся идеально подготовить его к матчу 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт может состоятся в Харькове. Газон стадиона ОСК "Металлист" уже начали готовить к первому официальному матчу Шахтера после зимней паузы.

"Стандартный набор агрономических мероприятий будет проведен на этом газоне. Включен подогрев поля, используется защитное покрывало, лампы искусственного освещения. Проведены ряд мероприятий, которые помогают защитить газон от "болезней".

В таком состоянии поле будет находиться в таком состоянии до 14 февраля. Время от времени он будет раскрываться, но это будет зависеть от погоды", – сказал директор Шахтер-Сервиса Вадим Гунько в эфире канала Футбол 1.

Матч Шахтер – Айнтрахт состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени.