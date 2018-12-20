Наставник Динамо прокомментировал слухи о возможной работе в сборной Украины

Новости спорта: Тренер юношеской команды Динамо опроверг слухи о возможном назначении на пост наставника молодежной сборной Украины.

Главный тренер юношеской команды киевского Динамо Игорь Костюк прокомментировал свое возможное назначение главным тренером молодежной сборной Украины.

«От вас впервые это слышу. Приятно, конечно, что моей кандидатурой интересуются, что моя работа замечена, но, правда, мне ничего на этот счет неизвестно. Со мной никто по данному поводу не контактировал.

Тем более, у меня действующий контракт с Динамо. Как вы знаете, в юношеской Лиге чемпионов мы прошли Андерлехт и сейчас уже готовимся к встрече с нашим следующим соперником — Ювентусом. Так что сейчас все мои мысли об этом матче.

Как раз сейчас еду на нашу базу, буду продолжать знакомиться с игрой туринцев. Два матча с их участием уже просмотрел, так что определенной информацией о сопернике обладаем. Теперь будем целенаправленно готовить команду. Спланировали тренировочные поединки. При этом президент клуба дал добро на то, что мы проведем подготовительный сбор в одной из теплых стран», — сказал Костюк в комментарии порталу dynamo.kiev.ua.

Как ранее стало известно, Костюк рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность наставника молодежной сборной.

Нынешний главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко покинет занимаемую им должность. В ФФУ уже приняли соответствующее решение и скоро о нем будет объявлено официально.

Под руководством Головко молодежная команда сине-желтых заняла 3-е место в отборе на чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

Сегодня сообщалось о том, что Руслан Ротань может возглавить молодежную сборную.

Одним из претендентов на этот пост также считался Владимир Езерский.

Ранее молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору на чемпионат Европы 2021 года.