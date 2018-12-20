Манчестер Юнайтед готов выкупить Почеттино у Тоттенхэма

Новости спорта: "Красные дьяволы" серьезно намерены назначить именитого аргентинского тренера постоянным наставником команды.

Английский «Манчестер Юнайтед» ищет постоянного наставника. Единственныы кандидатом является главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Впрочем, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не намерен просто так отпускать аргентинского специалиста.

«Тоттенхэм» потребует выплатить не 34 миллиона фунтов за досрочный разрыв соглашения (зарплата тренера за 4 года контракта), а больше.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить требуемую «Тоттенхэмом» сумму – 42 миллиона фунтов за весь пятилетний контракт, действующий с минувшего лета.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера команды и назначил исполняющим обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.