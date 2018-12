Манчестер Юнайтед контактировал с Зиданом после увольнения Моуриньо

Несмотря на назначение Солскьяера в клубе продолжают работу по поиску главного тренера на следующий сезон.

По сообщению известного журналиста CNN Танкреди Палмери, представители "Манчестер Юнайтед" контактировали с Зинедином Зиданом после увольнения Жозе Моуриньо, которое состоялась 18-го декабря.

BOOM! Zidane has been contacted by Manchester United!

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 20 декабря 2018 г.