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Манчестер Юнайтед контактировал с Зиданом после увольнения Моуриньо

Манчестер Юнайтед контактировал с Зиданом после увольнения Моуриньо
23:28 Чт, 20 Декабрь 2018 Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Зинедин Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед.

Несмотря на назначение Солскьяера в клубе продолжают работу по поиску главного тренера на следующий сезон.

По сообщению известного журналиста CNN Танкреди Палмери, представители "Манчестер Юнайтед" контактировали с Зинедином Зиданом после увольнения Жозе Моуриньо, которое состоялась 18-го декабря.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" остановил свой выбор до конца сезона на Оле Гуннаре Солскьяере, но летом к кандидатуре французского специалиста "красные дьяволы" могут вернуться, рассматривая его как постоянного тренера клуба.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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