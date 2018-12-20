Определен первый соперник Динамо на зимних сборах

Новости спорта: Киевское "Динамо" проведет зимние сборы в Марбелье.

Уже известен первый соперник киевлян на сборах – это американский "Нью-Ингленд Революшн". Поединок состоится в среду, 6-го февраля, в 16:00 по киевскому времени. Об этом сообщает сайт клуба из США.

Отметим, что в своей конференции "Нью-Ингленд Революшн" занял восьмое место из 11-и команд. Главным тренером команды является Бред Фридель – экс-вратарь "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Ранее стали известны дата и время проведения матчей Лиги Европы с участием "Шахтера" и "Динамо". Поединки пройдут в День влюбленных.