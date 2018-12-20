Чудовищный промах Коноплянки в обзоре матча Шальке - Байер (Видео)

Байер одержал выездную победу над Шальке в матче 16-го тура чемпионата Германии.
Шальке - Байер 1:2
Голы: Райт, 45+2 — Драгович, 26, Аларио, 35
Шальке: Фарманн — Стамбули, Сане, Настасич — Калиджури, Маккенни, Бенталеб (Сердар, 54), Очипка — Шопф (Коноплянка, 71), Райт (Шкрибски, 54), Харит
Байер: Градецки — Вайзер, Та, Драгович (Едвай, 60), Венделл — Кор, Баумгартлингер — Бельараби (С. Бендер, 89), Хаверц, Бэйли — Аларио (Фолланд, 71)
Предупреждения: Харит, Стамбули, Сердар, Маккенни — Бельараби, Баумгартлингер, Градецки, Вайзер