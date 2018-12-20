Барселона арендовала футболиста Валенсии

Новости спорта: Джейсон Мурильо перешел из Валенсии в каталонский клуб на правах аренды.

Каталонская Барселона взяла в аренду центрального защитника Джейсона Мурильо из Валенсии до конца сезона 2018/19, сообщил официальный сайт каталонцев.

В арендное соглашение между Барселоной и Валенсией включена опция выкупа 26-летнего колумбийца за 25 миллионов евро по истечении срока аренды.

Сообщается, что презентация Мурильо состоится в четверг, 27-го декабря

Мурильо перешел в Валенсию из Интера прошлым летом за 12 миллионов евро, а до этого провел сезон за "летучих мышей" на правах аренды.

В текущем сезоне Мурильо провел за Валенсию три матча во всех турнирах, а последний раз появлялся на поле в конце октября.