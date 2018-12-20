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Барселона арендовала футболиста Валенсии

Барселона арендовала футболиста Валенсии
21:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер ФК Барселона

Новости спорта: Джейсон Мурильо перешел из Валенсии в каталонский клуб на правах аренды.

Каталонская Барселона взяла в аренду центрального защитника Джейсона Мурильо из Валенсии до конца сезона 2018/19, сообщил официальный сайт каталонцев.

В арендное соглашение между Барселоной и Валенсией включена опция выкупа 26-летнего колумбийца за 25 миллионов евро по истечении срока аренды.

Сообщается, что презентация Мурильо состоится в четверг, 27-го декабря

Мурильо перешел в Валенсию из Интера прошлым летом за 12 миллионов евро, а до этого провел сезон за "летучих мышей" на правах аренды.

В текущем сезоне Мурильо провел за Валенсию три матча во всех турнирах, а последний раз появлялся на поле в конце октября.

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ФК Барселона, ФК Валенсия, Футбол, Новости футбола, Джейсон Мурильо.
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