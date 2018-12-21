Барселона осуществила первый зимний трансфер

Новости спорта: Каталонский клуб усилился защитником "Валенсии" Джейсоном Мурильо

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль подтвердил скорый переход защитника своей команды Джейсона Мурильо в "Барселону". В интервью Superdeporte наставник "летучих мышей" заявил, что в январе 26-летний колумбиец присоединится к каталонскому клубу.

Детали сделки пока неизвестны. Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" арендуют футболиста до лета 2019 года. Напомним, что каталонский клуб принял решение укрепить оборону в связи с травмами Томаса Вермалена и Самуэля Умтити.

Мурильо в текущем сезоне сыграл за "Валенсию" всего три матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Месси установил еще один рекорд в составе "Барселоны". Первая победа Лионеля в составе "Барселоны" датируется еще далеким 2004 годом.