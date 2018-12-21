Ротань может возглавить молодежную сборную Украины

Новости спорта: 37-летний специалист заменил на тренерском мостике Александра Головко.

Ассистент главного тренера донецкого «Олимпика» Руслан Ротань стал наставником молодежной сборной Украины, сообщает «Спортивка». Официально о назначении будет объявлено позже.

37-летний специалист заменил на тренерском мостике Александра Головко, который работал со сборной Украины U-21 с 2015 года, прежде занимая должность тренера юношеских сборных различных возрастных категорий с 2006 года.

Под руководством Головко молодежная команда сине-желтых заняла 3-е место в отборе на чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

Ранее жребием в соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2021 определены Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта.