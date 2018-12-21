СМИ: Шахтер подписал талантливого бразильца

Шахтер подписал атакующего полузащитника Эшторила Маркоса Антонио, утверждает A Bola Brasil.
Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на 5 лет, другие детали сделки не разглашаются.
Открытым остается вопрос прибытия бразильца в Украину: это произойдет либо сразу, либо летом 2019 года.
Хавбек является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, за Эшторил в текущем сезоне сыграл 4 матча.
Ранее Маркос Антонио регулярно выступал за сборную Бразилии U-17 (16 матчей, 2 гола), где был основным игроком на чемпионате мира и чемпионате Южной Америки.