Салах пригласил на базу Ливерпуля слепого болельщика (Видео)

Новости спорта: Майка Кирни с двоюродным братом пригласили на базу Ливерпуля с Мелвуде.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах пригласил на базу Ливерпуля Майка Кирни - "слепого" фаната, который стал известен после матча 6-го тура Лиги чемпионов против Наполи.

Тогда, после гола Мохамеда Салаха, который вывел клуб в плей-офф турнира, камеры засняли реакцию Кирни и то, как его двоюродный брат объяснял Майку, что гол забил Салах.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" @MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK — Liverpool FC (@LFC) 20 декабря 2018 г.

"Я зарегистрирован как слепой, у меня пигментный ретинит. С возрастом становится все хуже, к счастью, сейчас ситуация более стабильна, хотя и не самый лучшая.

This blind fan celebrating Salah’s goal after his friend tells him about the play is amazing! The beautiful game pic.twitter.com/4EKJJ1k2Et — !!! (@loonyroon) 12 декабря 2018 г.

Мой двоюродный брат объяснял мне, кто забил. Честно говоря, для меня это обычный просмотр футбола. Я присоединяюсь к пению и крику и праздную, как и все остальные. Я ходил почти на все домашние игры около пяти или шести лет. Я также побывал на нескольких выездных играх", - рассказал 26-летний фанат.

Для Кирни организовали экскурсию. Также он смог пообщаться с Салахом и другими игроками Ливерпуля.