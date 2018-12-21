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Салах пригласил на базу Ливерпуля слепого болельщика (Видео)

Салах пригласил на базу Ливерпуля слепого болельщика (Видео)
21:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Майка Кирни с двоюродным братом пригласили на базу Ливерпуля с Мелвуде.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах пригласил на базу Ливерпуля Майка Кирни - "слепого" фаната, который стал известен после матча 6-го тура Лиги чемпионов против Наполи.

Тогда, после гола Мохамеда Салаха, который вывел клуб в плей-офф турнира, камеры засняли реакцию Кирни и то, как его двоюродный брат объяснял Майку, что гол забил Салах.

"Я зарегистрирован как слепой, у меня пигментный ретинит. С возрастом становится все хуже, к счастью, сейчас ситуация более стабильна, хотя и не самый лучшая.

Мой двоюродный брат объяснял мне, кто забил. Честно говоря, для меня это обычный просмотр футбола. Я присоединяюсь к пению и крику и праздную, как и все остальные. Я ходил почти на все домашние игры около пяти или шести лет. Я также побывал на нескольких выездных играх", - рассказал 26-летний фанат.

Для Кирни организовали экскурсию. Также он смог пообщаться с Салахом и другими игроками Ливерпуля.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Видео, Новости футбола, Мохамед Салах.
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