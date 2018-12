Салах пригласил на базу Ливерпуля слепого болельщика (Видео)

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах пригласил на базу Ливерпуля Майка Кирни - "слепого" фаната, который стал известен после матча 6-го тура Лиги чемпионов против Наполи.

Тогда, после гола Мохамеда Салаха, который вывел клуб в плей-офф турнира, камеры засняли реакцию Кирни и то, как его двоюродный брат объяснял Майку, что гол забил Салах.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" @MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK

— Liverpool FC (@LFC) 20 декабря 2018 г.