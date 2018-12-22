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Челси хочет купить чемпиона мира

Челси хочет купить чемпиона мира
08:52 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: "Челси" заинтересован в услугах лидера Лиона Набиля Фекира.

Как сообщает Sky Sports, английский "Челси" заинтересован в приобретении полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира. По информации издания, "аристократы" планируют осуществить трансфер футболиста уже в зимнее межсезонье.

Отмечается, что для осуществления своих планов боссы лондонского клуба намерены воспользоваться услугами известного футбольного агента Пини Захави. Так, "аристократы" готовы в ближайшое время сесть за стол переговоров с французской стороной.

Также стоит отметить, что, кроме "Челси", в услугах Фекира заинтересованы сразу несколько ведущих европейских клубов, в частности – немецкая "Бавария".

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ФК Челси, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Набиль Фекир.
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