Челси хочет купить чемпиона мира

Новости спорта: "Челси" заинтересован в услугах лидера Лиона Набиля Фекира.

Как сообщает Sky Sports, английский "Челси" заинтересован в приобретении полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира. По информации издания, "аристократы" планируют осуществить трансфер футболиста уже в зимнее межсезонье.

Отмечается, что для осуществления своих планов боссы лондонского клуба намерены воспользоваться услугами известного футбольного агента Пини Захави. Так, "аристократы" готовы в ближайшое время сесть за стол переговоров с французской стороной.

Также стоит отметить, что, кроме "Челси", в услугах Фекира заинтересованы сразу несколько ведущих европейских клубов, в частности – немецкая "Бавария".