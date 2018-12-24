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Руководство МЮ озвучило главную задачу для Сульшера

Руководство МЮ озвучило главную задачу для Сульшера
10:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед подготовило бонус для главного тренера Уле Гуннара Сульшера, если команда закончит сезон в ТОП-4.

Руководство английского Манчестер Юнайтед подготовило бонус для главного тренера Уле Гуннара Сульшера на случай выхода манкунианцев в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Норвежский специалист может получить бонус в размере 2 млн фунтов, если МЮ квалифицируется в чемпионскую Лигу, сообщает Mirror.

"Красные дьяволы" отстают на 8 пунктов от топ-4 и пока не попадают в ЛЧ-2019/20. Поэтому клуб может не досчитаться более 40 млн фунтов. Последний раз команда не попадала в главный евротурнир в последний сезон работы Луи ван Гала. Тогда Юнайтед финишировал пятым.

Отметим, что в субботу манкунианцы разгромили Кардифф (5:1) благодаря голам Решфорда, Эрреры, Марсьяля и Лингарда (дважды). Это был первый матч МЮ под руководством Уле Гуннара Сульшера.

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