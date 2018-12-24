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У Мхитаряна перелом плюсневой кости: названы сроки восстановления

У Мхитаряна перелом плюсневой кости: названы сроки восстановления
17:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: У армянского полузащитника перелом плюсневой кости.

Лондонский «Арсенал» опубликовал сводку от медицинского штаба перед матчем с «Брайтоном», который состоится в среду, 26 декабря, в 19:15 по Киеву.

В лазарете команды пребывают Генрих Мхитарян, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Беллерин, Эмиль Смит Роу, Дэнни Уэлбек и еще несколько футболистов.

Отметим, что у Мхитаряна перелом плюсневой кости. Восстановление футболиста может занять около 6 недель.

Последний раз армянский полузащитник выходил на поле в составе «канониров» 19 декабря против «Тоттенхэма» (0:2).

В текущем сезоне Мхитарян сыграл 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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ФК Арсенал (Лондон), Травма, Генрих Мхитарян, АПЛ, Новости спорта.
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