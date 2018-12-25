Стало известно, сколько получит Реал за победу в Клубном чемпионате мира

Новости спорта: Названы премиальные Реала за победу на Клубном чемпионате мира.

"Реал" в третий раз кряду выиграл клубный чемпионат мира, обновив свой же рекорд по количеству выигранных турниров подряд. В финале "галактикос" разгромили "Аль-Айн" со счетом 4:1.

Попутно "бланкос" вышли на первое место по числу выигранных КЧМ в целом. Теперь мадридцев четыре титула, а у "Барселоны" три. К тому же, Сантьяго Солари выиграл свой первый серьезный трофей в качестве тренера.

По информации французского издания Sports, игроков "Реала" за победу в клубном чемпионате мира ожидает солидная награда. ФИФА выделила не менее 4,2 миллиона евро победителю турнира, а каждый игрок получит по десять тысяч евро.