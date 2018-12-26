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Динамо интересуется нападающим французского клуба

Динамо интересуется нападающим французского клуба
02:25 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: Твиттер

Новости спорта: Киевское «Динамо» хочет подписать нападающего французского «Нима» Рашида Алиуи.

Об этом заявил ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык.

«Динамо» ищет форварда и рассматривает разные кандидатуры. За Франа Соля были запрошены очень большие деньги. Но идет переговорный процесс. Насколько мне известно, агенты уменьшили свои аппетиты. Возможно, Соль в итоге и перейдет в «Динамо». Хотя я ничего не гарантирую. Знаю, что есть переговоры.

Но они есть и с другим нападающим из французского «Нима» Рашидом Алиуи. Идет трансферный период. Агенты понимают, что сейчас самый сладкий период. Ближе к закрытию трансферного окна они снижают свои аппетиты. Клубы тоже понимают, что покупать игрока в январе или феврале – это разные вещи.

Если за Соля в любом случае нужно платить деньги, то у Алиуи через полгода заканчивается контракт. «Ним» специально не дает ему нужной игровой практики, хотя даже выходя на замену футболист забивает больше, чем основной форвард команды. Сейчас «Ним» предложил ему новый контракт, но Алиуи отказывается его подписывать. Он ждет серьезного предложения летом. «Динамо» же нужен нападающий прямо сейчас», – сказал журналист в передаче «Цыганык Live».

Отметим, что в текущем сезоне Алиуи сыграл 13 матчей, забил 4 гола. Его трансферная стоимость составляет порядка 4 млн евро.

На счету Алиуи 10 матчей за сборную Марокко и два забитых мяча.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Рашид Алиуи.
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