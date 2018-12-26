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Трансфер Даббура в Ливерпуль под угрозой: Салах пригрозил уходом из клуба

Трансфер Даббура в Ливерпуль под угрозой: Салах пригрозил уходом из клуба
14:57 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Мохамед Салах пригрозил покинуть Ливерпуль из-за потенциального трансфера израильского нападающего.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может покинуть Мерсисайд, если "красные" подпишут израильского нападающего.

Египтянин пригрозил покинуть команду, если Ливерпуль приобретет форварда РБ Лейпциг Мунаса Даббура, сообщает Mirror.

Дело в том, что у Египта и Израиля сложные геополитические отношения. Во время карьеры в Базеле Мохамед отказался пожимать руку израильским игрокам под предлогом того, что завязывал шнурки на бутсках во время матча швейцарской команды против Маккаби Тель-Авив.

В то же время, в окружении Салаха опровергают эту информацию, утверждая, что Мохамед счастлив на Энфилде.

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Ливерпуль, Мохамед Салах, Мунас Даббур.
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