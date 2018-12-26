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Милан не смог обыграть аутсайдера Серии А Фрозиноне

Милан не смог обыграть аутсайдера Серии А Фрозиноне
15:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Завершился первый матч 18 тура Серии А, в котором аутсайдер Фрозиноне принимал Милан.

В матче-открытии 18-го тура Серии А Фрозиноне и Милан расписали "сухую" ничью. Стоит отметить, клуб Гаттузо мог и вовсе проиграть этот матч, но арбитр с помощью VAR не стал засчитывать гол Чано на 37-й минуте. Милан весь матч владел инициативой с 65% контролем мяча и 6 ударами в створ, но так и не сумел забить. Клуб Гаттузо по очкам сравнялся с Лацио, у которого сегодня выездной матч с Болоньей. Фрозиноне добыл свою 7-ю ничью в чемпионате и с 10 очками остается на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Чемпионат Италии 18 тур

Фрозиноне - Милан 0:0

Футбол: расписание матчей 26 декабря

Фрозиноне: Спортьелло — Голданига, Ариаудо, Крайнч — Гильоне (Дзампано, 74), Майелло, Чибса, Кризетиг — Бегетто, Чано — Пинамонти (Чофани, 80)

Запасные: Барди, Бригенти, Саламон, Дзампано, Саммарко, Гори, Молинаро, Кассата, Кэмпбелл, Чофани, Соддимо, Бесеа

Стало известно, кто сменит Гаттузо у руля Милана

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Конти, 76), Мусаккьо, Романьоли, Родригес — Кессье, Бакайоко, Чалханоглу — Кутроне, Игуаин, Кастильехо (Лаксальт, 74)

Запасные: Рейна, А. Доннарумма, Шимич, Сапата, Абате, Конти, Маури, Торрази, Монтоливо, Лаксальт, Халилович, Тсаджу

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Милан, Серия А, Чемпионат Италии, Фрозиноне.
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