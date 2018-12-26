Клопп о чемпионской гонке в АПЛ

Новости спорта: Юрген Клопп не обращает внимание на отрыв от Манчестер Сити в семь очков, ведь двух следующих матчах Ливерпуль встретится с Арсеналом и МС.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче с Кристал Пэлас (4:0), а также рассказал об отрыве от Манчестер Сити, который уже составляет семь очков.

"Мы очень живо начали игру в атаке, однако играли в обороне не лучшим образом — это мне не очень понравилось. В целом игра получилась хорошей, мы могли забить еще больше, у нас были моменты и мы отлично двигались. Мы хотели контролировать игру до финального свистка и забить еще больше".

"Взломать оборону Ньюкасла непросто, они усердно работали, однако мои ребята был сконцентрированы на игре и сделали свое дело".

"До финального свистка мы не знали, как в параллельном матче играет Манчестер Сити (поражение 1:2 от Лестера — прим.). Нас скоро ждет очная встреча с Сити. На их месте я бы считал, что между нами четыре очка, потому что нам еще играть друг с другом. Перед этим у нас еще и матч с Арсеналом".

"Для нас сейчас важна лишь наша игра, нам нужно продолжать демонстрировать тот же футбол, что и сейчас. Тоттенхэм на подъеме. У них было тяжелое лето, но сейчас они демонстрируют отменные результаты. Мы тоже на ходу. Челси будет побеждать, Арсенал будет побеждать. Борьба продолжится до самого конц. Мы в гонке, это самое главное", — приводит слова Клоппа BBC.

Ливерпуль лидирует в АПЛ и опережает Тоттенхэм на шесть очков, а Манчестер Сити — на семь.

В следующем туре Ливерпуль сыграет с Арсеналом (29-го декабря), а через несколько дней — с Манчестер Сити (3-го января).