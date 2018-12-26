АПЛ. Арсенал не смог обыграть Брайтон

Встреча команд состоялась на стадионе "Фалмер — Зе Амекс" в Брайтоне и завершилась со счётом 1:1.
На 7-й минуте нападающий лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг отправил мяч в ворота хозяев. Форвард "Брайтона" Юрген Локадия забил ответный гол на 35-й минуте.
Лондонский "Арсенал" набрал 38 очков и поднялся на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание лондонцев от лидера соревнования, "Ливерпуля", составляет 13 очков. "Брайтон" (22) располагается на 13-м месте в таблице английской Премьер-лиги.
В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Ливерпулем", а "Брайтон" примет "Эвертон". Обе встречи состоятся 29 декабря.