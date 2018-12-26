Скачать
Среда, 26.12.2018
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

АПЛ. Арсенал не смог обыграть Брайтон

АПЛ. Арсенал не смог обыграть Брайтон
21:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" принимал лондонский "Арсенал".

Встреча команд состоялась на стадионе "Фалмер — Зе Амекс" в Брайтоне и завершилась со счётом 1:1.

На 7-й минуте нападающий лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг отправил мяч в ворота хозяев. Форвард "Брайтона" Юрген Локадия забил ответный гол на 35-й минуте.

Лондонский "Арсенал" набрал 38 очков и поднялся на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание лондонцев от лидера соревнования, "Ливерпуля", составляет 13 очков. "Брайтон" (22) располагается на 13-м месте в таблице английской Премьер-лиги.

В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Ливерпулем", а "Брайтон" примет "Эвертон". Обе встречи состоятся 29 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Брайтон, Новости футбола, Брайтон - Арсенал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
02 Назван самый дорогой украинский нападающий
03 Хачериди расставил все точки над "и"
04 Динамо интересуется нападающим французского клуба
05 Боксер Беринчик проиграл в карты шубу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь