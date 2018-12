Стюарды обыскали Руни у входа на Олд Траффорд

Легендарный экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни испытал сложности с попаданием на родной стадион.

В преддверии матча между МЮ и Хаддерсфилдом (3:1) персонал стадиона решил лишний раз убедиться в том, что бывший форвард сборной Англии не имеет при себе ничего запрещенного.

В настоящее время Руни выступает за американский Ди Си Юнайтед и ранее заявлял о намерении завершить карьеру именно за океаном.

Wayne Rooney for Manchester United:



Games - 559

Goals - 253



United steward be like...



“Better safe than sorry.” #mufc [433] pic.twitter.com/ETzFlDGDcp