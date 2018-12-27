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Стюарды обыскали Руни у входа на Олд Траффорд

Стюарды обыскали Руни у входа на Олд Траффорд
09:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни посетил матч родной команды.

Легендарный экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни испытал сложности с попаданием на родной стадион.

В преддверии матча между МЮ и Хаддерсфилдом (3:1) персонал стадиона решил лишний раз убедиться в том, что бывший форвард сборной Англии не имеет при себе ничего запрещенного.

В настоящее время Руни выступает за американский Ди Си Юнайтед и ранее заявлял о намерении завершить карьеру именно за океаном.

В ноябре Уэйн провел прощальный матч за сборную Англии (против США — 3:0), в футболке которой забил 53 мяча в 120 играх.

Вчера МЮ добыл вторую победу в двух матчах под руководством нового тренера Оле-Гуннара Сульшера, который был назначен до конца сезона после увольнения Жозе Моуриньо.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни.
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