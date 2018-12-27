Ключевой футболист Челси пропустит 3 недели из-за травмы

Новости спорта: Педро получили повреждение в матче АПЛ против Уотфорда.

Полузащитник Челси Педро Родригес не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. В конце первой половины встречи 19-го тура английской Премьер-лиги против Уотфорда (2:1) он был вынужден покинуть поле, получив травму.

Как сообщает Todomercadoweb, у 31-летнего футболиста обнаружили повреждение мышц левого бедра. Восстановление испанца может занять минимум 3 недели.

Точный диагноз и сроки восстановление будут известны после более подробных медицинских тестов.

В нынешнем сезоне испанец сыграл за Челси в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.