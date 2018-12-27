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Месси: Знал, что у меня нет шансов выиграть Золотой мяч в этом году

Месси: Знал, что у меня нет шансов выиграть Золотой мяч в этом году
22:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лидер Барселоны Лионель Месси спокойно воспринял неудачу в борьбе за "Золотой мяч-2018".

Впервые за долгое время Лионель Месси и Криштиану Роналду не вели реальную борьбу за Золотой мяч, а капитан "Барселоны" и вовсе по итогам голосования стал лишь 5-м.

"Я изначально знал, что у меня нет шансов выиграть Золотой мяч. Слышал разные фамилии претендентов, но был уверен, что для меня в этом году вариантов нет".

"Мне было все равно, я стану третьим, четвертым или любым другим. Итог меня не удивил, потому что я ничего не ждал", - сказал Месси, подводя итоги года в интервью Marca.

Напомним, Золотой мяч-2018 получил Лука Модрич.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Золотой мяч-2018.
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