Месси: Знал, что у меня нет шансов выиграть Золотой мяч в этом году

Новости спорта: Лидер Барселоны Лионель Месси спокойно воспринял неудачу в борьбе за "Золотой мяч-2018".

Впервые за долгое время Лионель Месси и Криштиану Роналду не вели реальную борьбу за Золотой мяч, а капитан "Барселоны" и вовсе по итогам голосования стал лишь 5-м.

"Я изначально знал, что у меня нет шансов выиграть Золотой мяч. Слышал разные фамилии претендентов, но был уверен, что для меня в этом году вариантов нет".

"Мне было все равно, я стану третьим, четвертым или любым другим. Итог меня не удивил, потому что я ничего не ждал", - сказал Месси, подводя итоги года в интервью Marca.

Напомним, Золотой мяч-2018 получил Лука Модрич.