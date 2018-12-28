В Италии говорят об интересе к Цыганкову

Новости спорта: Полузащитник Динамо Виктор Цыганков заинтересовал римскую Рому.

Рома проявляет интерес к полузащитнику Динамо Виктору Цыганкову, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Ныне 21-летний футболист пребывает в Риме, но не ради переговоров, а находясь в отпуске.

При этом, за Цыганковым пристально следит Мончи – спортивный директор Ромы, а руководство "джаллоросси" поддерживает кандидатуру украинского хавбека.

Отметим, что генеральный директор Динамо Резо Чохонолидзе заявил, что Александр Хацкевич попросил, чтобы Цыганков остался в Динамо как минимум до лета.

В первой части сезона Цыганков провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.