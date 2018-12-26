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Цыганков мог стать одноклубником Коноплянки

Цыганков мог стать одноклубником Коноплянки
11:48 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Немецкий Шальке был одним из претендентов на игрока Динамо Виктора Цыганкова.

Немецким клубом, который интересовался потенциальным трансфером вингера Динамо Виктора Цыганкова, был Шальке, о чем сообщил журналист Кирилл Крыжановский.

По его информации, киевский клуб отверг все предложения, но не исключил возможности вернуться к переговорам по окончании сезона.

Ранее информацию о том, что Динамо предлагает за Цыганкова 20 миллионов евро, озвучил ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык, а в интернет-шоу «ТаТоТаке» заявили, что Суркис не хочет продавать одного из лидеров команды.

Цыганык назвал сумму клаусулы Цыганкова

При этом генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе заявил, что Александр Хацкевич попросил не отпускать вингера до лета.

21-летний Цыганков провел во всех турнирах нынешнего сезона за Динамо 28 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

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Все по теме:

ФК Динамо К, Евгений Коноплянка, Виктор Цыганков, Кирилл Крыжановский, Трансфер Цыганкова.
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