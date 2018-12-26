Цыганков мог стать одноклубником Коноплянки

Новости спорта: Немецкий Шальке был одним из претендентов на игрока Динамо Виктора Цыганкова.

Немецким клубом, который интересовался потенциальным трансфером вингера Динамо Виктора Цыганкова, был Шальке, о чем сообщил журналист Кирилл Крыжановский.

По его информации, киевский клуб отверг все предложения, но не исключил возможности вернуться к переговорам по окончании сезона.

Ранее информацию о том, что Динамо предлагает за Цыганкова 20 миллионов евро, озвучил ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык, а в интернет-шоу «ТаТоТаке» заявили, что Суркис не хочет продавать одного из лидеров команды.

При этом генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе заявил, что Александр Хацкевич попросил не отпускать вингера до лета.

21-летний Цыганков провел во всех турнирах нынешнего сезона за Динамо 28 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.