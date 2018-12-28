Ротань прокомментировал свое назначение на пост наставника сборной Украины

Новости спорта: Легендарный украинский футболист Руслан Ротань прокомментировал свое назначение на пост наставника молодежной сборной Украины.

Вчера на заседании Исполкома ФФУ было принято решение назначить новым главным тренером сборной Украины U-21 Руслана Ротаня.

«Возглавить молодежную сборную Украины — большая честь для меня. В моей игровой карьере сборная всегда была особенной командой и ее цвета я защищал с гордостью», — цитирует Ротаня официальный сайт ФФУ.

«С одной стороны это предложение стало для меня неожиданным, но после разговора с тренером сборной Украины Андреем Шевченко, президентом ФФУ Андреем Павелко, таким авторитетным специалистом как Мирон Маркевич, а также с первым вице-президентом Олегом Протасовым у меня отпали все сомнения».

«Конкретные задания для меня еще сформулируют, но они и так понятны — нужно занимать первое место в отборе на чемпионат Европы 2021 года».

На этом посту 37-летний специалист сменил Александра Головко, который был уволен после непопадания команды на молодежный Евро-2019.

После завершения карьеры игрока Ротань работал помощником Вячеслава Шевчука в донецком Олимпике

Соперниками Украины U-21 в отборе на Евро-2021 станут Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта.