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"Надо оставаться скромными": Ван Дейк - о последних результатах Ливерпуля

&quot;Надо оставаться скромными&quot;: Ван Дейк - о последних результатах Ливерпуля
10:16 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Лидер обороны Ливерпуля считает, что еще рано думать о завоевании золота АПЛ.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от лидерства мерсисайдцев в турнирной таблице АПЛ.

"Нам по-прежнему нужно все доказывать на поле, но сейчас у нас все хорошо.

Важно, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Мы не можем быть довольны тем, что имеем сейчас, потому что в данный момент мы еще ничего не выиграли.

Нужно двигаться вперед, оставаться скромными и усердно работать. В первую очередь нужно обращать внимание на свою игру", – цитирует ван Дейка Sky Sports.

Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Тоттенхэм на 6 очков и Манчестер Сити на 7.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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