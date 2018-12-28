"Надо оставаться скромными": Ван Дейк - о последних результатах Ливерпуля

Новости спорта: Лидер обороны Ливерпуля считает, что еще рано думать о завоевании золота АПЛ.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от лидерства мерсисайдцев в турнирной таблице АПЛ.

"Нам по-прежнему нужно все доказывать на поле, но сейчас у нас все хорошо.

Важно, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Мы не можем быть довольны тем, что имеем сейчас, потому что в данный момент мы еще ничего не выиграли.

Нужно двигаться вперед, оставаться скромными и усердно работать. В первую очередь нужно обращать внимание на свою игру", – цитирует ван Дейка Sky Sports.

Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Тоттенхэм на 6 очков и Манчестер Сити на 7.