Реал может подписать Неймара или Мбаппе

Новости спорта: Королевский клуб активно следит за ситуацией вокруг лидеров атаки ПСЖ.

Как сообщает AS, мадридский Реал хочет воспользоваться проблемами ПСЖ с финансовым фейр-плэй для того, чтобы купить в зимнее трансферное окно одного из суперзвезд парижан.

Как сообщалось ранее, УЕФА намерено исключить ПСЖ из розыгрыша Лиги Чемпионов в следующем сезоне в том случае, если клуб не заработает 170 миллионов евро, тем самым покрыв счета в соответствии с правилами финансового фейр-плэй.

Напомним, в течение осени Реал не раз называли основным претендентом на Неймара.

В нынешнем сезоне Неймар и Мбаппе на двоих сыграли 44 матча, в которых забили 43 гола