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Реал может подписать Неймара или Мбаппе

Реал может подписать Неймара или Мбаппе
21:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Королевский клуб активно следит за ситуацией вокруг лидеров атаки ПСЖ.

Как сообщает AS, мадридский Реал хочет воспользоваться проблемами ПСЖ с финансовым фейр-плэй для того, чтобы купить в зимнее трансферное окно одного из суперзвезд парижан.

Как сообщалось ранее, УЕФА намерено исключить ПСЖ из розыгрыша Лиги Чемпионов в следующем сезоне в том случае, если клуб не заработает 170 миллионов евро, тем самым покрыв счета в соответствии с правилами финансового фейр-плэй.

Напомним, в течение осени Реал не раз называли основным претендентом на Неймара.

В нынешнем сезоне Неймар и Мбаппе на двоих сыграли 44 матча, в которых забили 43 гола

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ФК Реал, Неймар, Футбол, Новости футбола, Киллиан Мбаппе.
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