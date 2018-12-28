Сарри назвал две кадровые проблемы Челси

Новости спорта: Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал о кадровой ситуации в составе лондонской команды.

По словам Маурицио Сарри, Педро пропустит ближайшие матчи своей команды. Ему необходимо как минимум десять дней отдыха.

"У нас две проблемы. Первая, более серьезная, с Педро. У него травма подколенного сухожилия и, думаю, ему понадобится около 10 дней отдыха".

"Вторая проблема — Хадсон-Одои. Она не слишком серьезная, но я не знаю, сыграет ли он в следующем матче", — сказал Маурицио Сарри на предматчевой пресс-конференции.

Матч Кристал Пэлас — Челси состоится в воскресенье, 30 декабря. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.