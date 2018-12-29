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Президент ПСЖ встретился с агентом Иско

Президент ПСЖ встретился с агентом Иско
01:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Испанский полузащитник Реала Иско заинтересовал ПСЖ.

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи провёл встречу с Пако Аларконом, отцом и агентом футболиста. Иско хочет покинуть «Реал» из-за конфликта с главным тренером команды Сантьяго Солари, поэтому ему отец связывался с представителями таких клубов, как: «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Иско нравится вариант с «ПСЖ», к тому же, о жизни в Париже в хвалебных тонах ему рассказывал одноклубник Карим Бензема. Впрочем, «ПСЖ» приобрести хавбека будет очень непросто из-за его стоимости, а также проблем парижского клуба с выполнением требований финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне 26-летний Иско провёл 11 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2022 года.

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ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Иско, Новости футбола.
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