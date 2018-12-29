Марадона проигнорировал сборы своей команды

Новости спорта: Скандальный аргентинец вновь привлек к своей персоне массу внимания.

Легендарный Диего Марадона, ныне тренирующий мексиканский Дорадос, отказывается от выполнения своих рабочих обязательств.

Аргентинец отказался ехать с командой на тренировочный сбор из-за отсутствия трансферов. Также Диего недоволен тем, что его ассистенту Луису Исласу все еще не предложили новый контракт.

Пока неизвестно, как стороны решат этот конфликт, но в данный момент тренировочным процессом руководит специалист по физподготовке, сообщает TyC Sport.

Напомним, что Мрадона возглавил мексиканский клуб летом этого года. В своем первом сезоне он почти сумел вывести команду в высшую лигу, однако уступил в плей-офф.