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Марадона проигнорировал сборы своей команды

Марадона проигнорировал сборы своей команды
14:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Скандальный аргентинец вновь привлек к своей персоне массу внимания.

Легендарный Диего Марадона, ныне тренирующий мексиканский Дорадос, отказывается от выполнения своих рабочих обязательств.

Аргентинец отказался ехать с командой на тренировочный сбор из-за отсутствия трансферов. Также Диего недоволен тем, что его ассистенту Луису Исласу все еще не предложили новый контракт.

Пока неизвестно, как стороны решат этот конфликт, но в данный момент тренировочным процессом руководит специалист по физподготовке, сообщает TyC Sport.

Напомним, что Мрадона возглавил мексиканский клуб летом этого года. В своем первом сезоне он почти сумел вывести команду в высшую лигу, однако уступил в плей-офф.

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Диего Марадона, Футбол, Чемпионат Мексики, Дорадос.
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