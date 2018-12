Роналду голом за 153 секунды побил рекорд Серии А

В данную минуту проходит матч между «Ювентусом» и «Сампдорией». Пока что счет в матче 1:1.

Первый гол забил Криштиану Роналду. На это ему потребовалось лишь 153 секунды.

24 games

14 goals

8 assists

Cristiano Ronaldo has now surpassed Rui Barros as the highest-scoring Portuguese player in a Serie A season.

What, like it was hard? pic.twitter.com/57mDOH9U0f

— Goal (@goal) 29 декабря 2018 г.