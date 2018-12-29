Ливерпуль в 20-м туре АПЛ растоптал надежды Арсенала на 4 место

АПЛ, 20-й тур
Ливерпуль - Арсенал 5:1
Голы: Фирмино 14, 16, 65(П), Мане 32, Салах 45+2 (П), Мэйтленд-Найлс 11.
«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон (Клайн, 83), Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 78), Салах, Шакири, Фирмино, Мане (Хендерсон, 62).
Запасные: Миньоле, Клайн, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Старридж, Ориги.
«Арсенал»: Лено, Колашинац, Мустафи (Косельни, 46), Папастатопулос, Лихтштайнер, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Айуоби, Обамеянг. (Ляказетт, 71)
Запасные: Чех, Косельни, Эль-Ненни, Гюэндузи, Уиллок, Сака, Ляказетт.