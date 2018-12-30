Английский клуб хочет ослабить соперника Динамо в Лиге Европы

Новости спорта: Норвежский защитник Олимпиакоса Омар Эльабделлауи может продолжить карьеру в АПЛ.

Защитник Олимпиакоса Омар Эльабделлауи зимой может перейти в Саутгемптон. Греческая команда является соперником Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль желает подписать защитника Олимпиакоса Омара Эльабделлауи, сообщает Daily Mail.

Норвежец уже выступал в АПЛ в составе Халл Сити во второй части сезона 2016/17 и не смог помочь "тиграм" сохранить прописку в АПЛ. У "святых" задача аналогичная тогдашним подопечными Марку Силвы.

Напомним, в феврале Олимпиакос сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо. Матчи состоятся 14 и 21 февраля.