Шорт-лист Реала на зимнее трансферное окно

Новости спорта: Сливочные ищут усиление в атаке.

По сообщению As, мадридский "Реал" готов выйти на трансферный рынок в январе, чтобы приобрести форварда. Такая необходимости возникла у "сливочных" из-за невысокой результативности в перовй части сезона. Лучшим бомбардиром на данный момент является Карим Бензема с шестью голами. По информации источника, в шорт-лист "Реала" на позицию центрфорварда входят: Мауро Икарди из "Интера", Тимо Вернер из "Лейпцига", Кшиштоф Пентек из "Дженоа", Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма" и Бас Дост из "Спортинга".

Ранее украинский вратарь Леганеса Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, не планирует покидать свою нынешнюю команду.