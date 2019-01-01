Неймар не вошел в топ-15 лучших игроков мира 2018 года по версии Marca

Новости спорта: Форвард ПСЖ Неймар занял лишь 16-е место в списке лучших игроков мира по версии Marca.

Подводя итоги 2018 года, испанское издание Marca составило список из лучших футболистов мира.

Самый дорогой футболист мира — нападающий ПСЖ Неймар — занял в списке лишь 16-е итоговое место.

Накануне издание опубликовало часть список с 20-го по 11-е место:

11. Нголо Канте

12. Тибо Куртуа

13. Садио Мане

14. Уго Лорис

15. Иван Ракитич

16. Неймар

17. Погба Погба

18. Алисон Беккер

19. Серхио Агуэро

20. Иско

Уже известно, кто вошел в ТОП-10 списка, но пока не известно расположение игроков в нем: Мбаппе, Роналду, Модрич, Месси, Гризманн, Кейн, Де Брюйне, Варан, Салах и Азар.