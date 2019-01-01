Футбол. Первый матч года начался в Японии, но завершился в Австралии

Новости спорта: В 2019 году уже состоялось несколько поединков.

Первым поединком, который начался в 2019 году, стал женский финал Кубка Императора в Японии. В этом матче сошлись клубы Белеза и ИНАК Кобе Леонеса. Однако, этот матч не стал тем, который первым завершился в 2019 году.

В Австралии через 35 минут после старта матча между Белеза и ИНАК началась встреча между Сидней Уондерерз и Мельбурн Сити — женский чемпионат страны.

Японские девушки не сумели определить сильнейшего в основное время матча (2:2), а потому он перешел в овертайм. К своему завершению поединки подходили практически вместе, но все же в Австралии финальный свисток прозвучал на минуту раньше, а потому, самым первым поединком, который состоялся в 2019 году, можно считать матч между Сиднеем и Мельбурном. Кстати, гости победили со счетом 2:1, тогда как Кубок Императора Японии завоевали девушки из Белеза.