"Звездный" легионер Динамо раскритиковал Хацкевича

Новости спорта: Бразилец Витор Буэно был бы рад вернуться в Сантос.

Полузащитник киевского Динамо Витор Буэно подвел итоги первого полугодия своей аренды в столице Украины.

«Я надеялся, что буду получать больше игрового времени. Я перешел в Динамо, потому что не получал достаточно практики при Джейре Вентуре. Я не знаю, что произошло, тренер Динамо со мной не говорит», — признался бразилец в интервью GloboEsporte.com.

«Я хорошо тренировался, мое колено на 100% в порядке. Я никогда не прекращал тренироваться, не опускал голову. Первые несколько месяцев в Европе выдались очень тяжелыми. Футбол — динамичный спорт, может, в новом году я получу больше времени».

«Думаю, у меня тот возраст, когда мне нужно играть. Не знаю, есть ли смысл оставаться в Динамо, если я так рассчитываю на тренера команды. Он едва на меня смотрит, я не знаю, в чем дело».

«У меня были предложения из Бразилии. Мы рассматриваем их, хотя я думаю, что сейчас будет нелегко перебраться из Украины обратно в Бразилию, но такая возможность есть. Не могу сейчас назвать конкретные команды».

«До перехода в Динамо я получил три предложения, киевское было привлекательным в финансовом плане. Первый сезон принес мне новый опыт, я не играл много, всего три матча. Здесь другой футбол, я не виню адаптацию, ведь прижился я быстро».

«Я очень благодарен Сантосу. Эта команда воспитала меня, дала мне возможность. Мне очень нравится Сантос, я люблю этот клуб. Если мне еще придется надеть их футболку, это будет честью для меня».

В Украину 24-летний футболист перебрался летом, подписав арендное соглашение до середины 2020 года. В обратном направлении последовал вингер Дерлис Гонсалес.

С тех пор Буэно провел всего 3 матча за Динамо, не отличившись результативными действиями.