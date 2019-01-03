Шальке продает Коноплянку

Новости спорта: Немецкий Шальке открыт для предложений по Евгению Коноплянке.

Ассистент главного тренера "Шальке" Сеппо Ейкхорн в интервью изданию Bild рассказал о будущем в команде Евгения Коноплянки.

По словам 62-летнего специалиста клуб открыт для любых предложений по украинцу, а также Амину Хариту. По другим игрокам, которые пока не входят в планы тренерского штаба, скорее всего, будет рассмотрен вариант аренды.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Коноплянки 14 матчей, в которых он дважды ассистировал партнерам.

Интересно, что Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха.