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Шальке продает Коноплянку

Шальке продает Коноплянку
13:58 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Немецкий Шальке открыт для предложений по Евгению Коноплянке.

Ассистент главного тренера "Шальке" Сеппо Ейкхорн в интервью изданию Bild рассказал о будущем в команде Евгения Коноплянки.

По словам 62-летнего специалиста клуб открыт для любых предложений по украинцу, а также Амину Хариту. По другим игрокам, которые пока не входят в планы тренерского штаба, скорее всего, будет рассмотрен вариант аренды.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Коноплянки 14 матчей, в которых он дважды ассистировал партнерам.

Интересно, что Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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