Шальке продает Коноплянку

Ассистент главного тренера "Шальке" Сеппо Ейкхорн в интервью изданию Bild рассказал о будущем в команде Евгения Коноплянки.
По словам 62-летнего специалиста клуб открыт для любых предложений по украинцу, а также Амину Хариту. По другим игрокам, которые пока не входят в планы тренерского штаба, скорее всего, будет рассмотрен вариант аренды.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Коноплянки 14 матчей, в которых он дважды ассистировал партнерам.
Интересно, что Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха.