Гол украинца Цыганкова - в числе лучших на групповом этапе Лиги Европы (Видео)

Официальный Твиттер Лиги Европы опубликовал подборку лучших голов группового этапа турнира.
В список попал и вингер Динамо Виктор Цыганков, который забил эффектный мяч в ворота Астаны в 1 туре.
Breakout stars
Lo Celso
Djenepo
Havertz
Jović
Heintz
Smith Rowe
Tsygankov
Cutrone
Sarr
Loftus-Cheek
Jabá #UEL pic.twitter.com/C8T5cfDyg9
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 января 2019 г.
Кроме украинца были отмечены Лука Йович (Айнтрахт), Патрик Кутроне (Милан), Мусса Дженепо (Стандард), Кай Хавертц (Байер), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Лео Жаба (ПАОК), Эмиль Смит-Роу (Арсенал), Джованни Ло Чельсо (Бетис), Тобиас Хайнтц (Сарпсборге), Исмаила Сарр (Ренн).