Гол украинца Цыганкова - в числе лучших на групповом этапе Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Вингер Динамо Виктор Цыганков забил шикарный гол в ворота Астаны, который вошел в число лучших по итогам группового этапа Лиги Европы.