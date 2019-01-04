Маркевич обозначил цели сборных Украины на 2019 год

Новости спорта: Итоги прошедшего года для футбольных сборных Украины подвел председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич.

Специалист, в частности, отметил, что задачи перед командами в 20019-м стоят лишь максимальные, сообщает пресс-служба национальной федерации.

"2018 можно занести сборным в актив. - Две наши юношеские команды, под руководством Владимира Езерского и Сергея Попова, пробились в элитный раунд Евро. Александр Петраков со своей сборной сыграет на чемпионате мира (U20). У Олега Кузнецова подобралась неплохая команда, и она должна была участвовать в финальной части чемпионата Европы, если бы не досадная ситуация с дисквалификацией... Не достигла результата молодежная сборная, хотя следует отметить, что и группа у нее непростая - Англия, Голландия, Шотландия... Однако важно, что несколько футболистов было подготовлено для главной команды страны. С этой задачей Александр Головко справился. Ну и надо поблагодарить Андрея Шевченко за качественную работу, выполненную во время матчей Лиги наций. На 2019-й задачи перед нашими сборными стоят лишь максимальные. Национальная команда должна попасть в финальную часть Евро, юношеские сборные - преодолеть элитный раунд, а команда U-20 - достойно выступить на чемпионате мира", - сказал Маркевич.

Украинским болельщикам в 2019 году он пожелал терпения: "Нынче отечественный футбол переживает не лучшие времена. Это необходимо пережить. Уверен, что прорыв будет, ждать его осталось недолго, нужно немного потерпеть".