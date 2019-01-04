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Соперник Динамо по Лиге Европы продолжает усиливаться

Соперник Динамо по Лиге Европы продолжает усиливаться
17:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Еще одним новичком Олимпиакоса стал экс-вингер Паниониоса Георгиос Масурас.

Будущий соперник Динамо по 1/16 Лиги Европы Олимпиакос официально объявил о подписании еще одного новичка – Георгиоса Масураса. Условия трансфера пока не сообщаются.

25-летний Масурас ранее выступал за любительский Илисиакос (56 матчей, 10 голов), а в 2014 году перебрался в Паниониос (123, 17). 18 ноября 2018 года Георгиос дебютировал в национальной сборной Греции в поединке Лиги наций против Эстонии.

Ранее Олимпиакос подписал контракт с Франко Сольдано, который вполне мог оказаться в Динамо, но был забракован тренером киевлян Александром Хацкевичем.

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола, Георгиос Масурас.
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