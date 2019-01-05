Слова Сульшера после победы над Редингом

"Мы играли не лучшим образом. Соперник контролировал игру в течение первых пяти минут, а мы не очень быстро набирали скорость. Но у нас произошло девять изменений в составе, так что ответственность лежит на мне. Я усложнил задачу для парней, так как они не играли вместе слишком много. Несмотря на все трудности, мы сумели забить голы и добыть победу.
Что касается травмы Алексиса Санчеса, то надеюсь, она не слишком серьёзная. У него повреждение того же подколенного сухожилия, которое беспокоило его ранее. Посмотрим.
VAR? Мне было понятно и без видеоповтора, что на Хуане Мате нарушили правила", — приводит слова Сульшера BBC.