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Слова Сульшера после победы над Редингом

Слова Сульшера после победы над Редингом
17:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).

"Мы играли не лучшим образом. Соперник контролировал игру в течение первых пяти минут, а мы не очень быстро набирали скорость. Но у нас произошло девять изменений в составе, так что ответственность лежит на мне. Я усложнил задачу для парней, так как они не играли вместе слишком много. Несмотря на все трудности, мы сумели забить голы и добыть победу.

Что касается травмы Алексиса Санчеса, то надеюсь, она не слишком серьёзная. У него повреждение того же подколенного сухожилия, которое беспокоило его ранее. Посмотрим.

Манчестер Юнайтед прошел Рединг в Кубке Англии

VAR? Мне было понятно и без видеоповтора, что на Хуане Мате нарушили правила", — приводит слова Сульшера BBC.

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Футбол, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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