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Кавани может заменить Морату в Челси

Кавани может заменить Морату в Челси
13:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Уругваец может стать решением проблем в атаке.

«Челси» испытывает серьезные проблемы в нападении. И даже вчерашний дубль Альваро Мораты не прибавил оптимизма тренеру и болельщикам.

Тем более, испанец может перейти в «Севилью» и «пенсионерам» нужно срочно будет решать проблемы с атакой.

Одним из решений проблем может стать Эдинсон Кавани. По информации Sunday Express, лондонцы готовы заплатить парижанам 50 миллионов фунтов за игрока.

Также источник сообщает, что именно Маурицио Сарри хотел бы видеть Кавани в своем составе.

Также была информация, что «Челси» охотится за полузащитником «Кальяри».

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ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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