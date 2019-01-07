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Наполи подпишет форварда Дженоа Куаме

Наполи подпишет форварда Дженоа Куаме
01:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: До лета Кристиан Куаме будет выступать за Дженоа, а в июне станет игроком Наполи.

Дженоа согласен продать Кристиана Куаме Наполи за 20 миллионов, но с условием, что ивуариец до конца сезона будет выступать за «грифонов».

Как сообщает Corriere dello Sport, в ближайшие дни Кристиан пройдет медицинское обследование и в среду подпишет пятилетний контракт. Зарплата Куаме составит 500 тысяч евро в год.

Ранее Куаме выступал за Прато, Читаделлу и "молодежку" Интера, а прошлым летом перебрался в Дженоа. В нынешнем сезоне Кристиан провел 20 матчей в чемпионате и Кубке Италии, в которых забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.

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ФК Наполи, ФК Дженоа, Футбол, Новости футбола, Кристиан Куаме.
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