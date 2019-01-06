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Роналду с семьей позанимался в спортзале (Видео)

Роналду с семьей позанимался в спортзале (Видео)
20:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как он вместе с семьёй занимался в тренажёрном зале во время перерыва в чемпионате Италии.

Форвард выложил в своём "инстаграме" видео, на котором его сын занимался на беговой дорожке, а подруга Джорджина Родригес делала приседания.

33-летний Роналду перешёл в "Ювентус" прошлым летом из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

 
 
 
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Turim

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

После 19 туров "Ювентус", набрав 53 очка, занимает первое место в Серии А. Следующий матч туринский клуб проведёт 21 января на своём поле с "Кьево".

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Видео, Новости футбола.
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