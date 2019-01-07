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Реал подписал очередного молодого таланта

Реал подписал очередного молодого таланта
07:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Воспитанник Манчестер Сити Брахим Диас стал футболистом мадридского Реала

Мадридский Реал и Манчестер Сити договорились о трансфере Брахима Диаса, сообщает официальный сайт испанской команды. О деталях сделки не сообщается.

Молодой полузащитник подписал контракт на 6 лет до 30 июня 2025 года. Предполагается, что Диас будет получать 3,5 миллиона евро в год.

Завтра 19-летний игрок должен пройти медосмотр, после чего состоится официальная презентация футболиста на Сантьяго Бернабеу.

Ман Сити внес «интересный» пункт в условия продажи Диаса в Реал.

В текущем сезоне испанец сыграл 4 матча за Ман Сити, отметившись 2 голами.

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Брахим Диас.
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