Реал подписал очередного молодого таланта

Новости спорта: Воспитанник Манчестер Сити Брахим Диас стал футболистом мадридского Реала

Мадридский Реал и Манчестер Сити договорились о трансфере Брахима Диаса, сообщает официальный сайт испанской команды. О деталях сделки не сообщается.

Молодой полузащитник подписал контракт на 6 лет до 30 июня 2025 года. Предполагается, что Диас будет получать 3,5 миллиона евро в год.

Завтра 19-летний игрок должен пройти медосмотр, после чего состоится официальная презентация футболиста на Сантьяго Бернабеу.

Ман Сити внес «интересный» пункт в условия продажи Диаса в Реал.

В текущем сезоне испанец сыграл 4 матча за Ман Сити, отметившись 2 голами.