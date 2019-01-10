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Генгам в невероятном матче выбил ПСЖ из Кубка Франции

Генгам в невероятном матче выбил ПСЖ из Кубка Франции
07:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Генгам благодаря голу в компенсированное время сотворил главную сенсацию розыгрыша 1/4 финала Кубка Франции

В рамках четвертьфинала Кубка Франции действующий победитель турнира ПСЖ дома встречался с Генгамом.

Первый тайм команды провели без забитых мячей, хотя в составе парижан могли отличаться Мбаппе и Диаби, а у гостей сын Лилиана Тюрама Маркус.

Во втором тайме Маркус Тюрам имел возможность открыть счет в игре с пенальти после фола Менье на Бла, но игрок пробил над воротами Ареоля.

Менье исправился чуть позже, сделав точный навес с правого фланга на голову Неймара, после чего бразилец без проблем головой послал мяч в сетку ворот Генгама — 1:0.

Однако, переиграть гостей в основное время ПСЖ не удалось — на 89-й минуте встречи счет с пенальти сравнял Н’Гбакото, пробив в противоположный от кипера угол.

А уже в дополнительное время арбитр назначил третий пенальти в матче в ворота парижан, который со второй попытки удачно реализовал Маркус Тюрам, исправившись за промах в средине второго тайма — 2:1.

Генгам сделал камбэк и вышел в полуфинал Кубка, присоединившись к Страсбуру, Бордо и Монако.

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ПСЖ, Футбол, КУбок Франции, Новости футбола, ФК Генгам.
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