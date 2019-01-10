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Моуриньо начал переговоры с Реалом

Моуриньо начал переговоры с Реалом
09:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Именитый португальский специалист Жозе Моуриньо готов вновь возглавить Реал.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может возглавить «Реал».

Как сообщает The Sun, португальский специалист уже провел переговоры с представителями мадридского клуба.

Моуриньо может сменить на посту главного тренера «Реала» Сантьяго Солари, под руководством которого у мадридцев дела идут не лучшим образом. Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что настало время перемен. Именно ему принадлежит идея снова пригласить Моуриньо.

Издание отмечает, что в ближайшее время португалец не может возглавить «Реал», поскольку сначала ему нужно получить все выплаты от «Манчестер Юнайтед» за досрочный разрыв контракта.

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ФК Реал, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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